Neuwahlen böten Konfliktpotenzial

Doch sollte es wirklich zu Neuwahlen kommen, stünde auch bei der AfD die Aufstellung neuer Kandidatenlisten an, was schon beim letzten Mal zu reichlich Zoff geführt hatte. Auch mit Blick auf den AfD-Bundesparteitag in Hannover am 2. Dezember birgt die aktuell noch unklare Lage in Berlin für einige AfD-ler Risiken.