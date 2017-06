In Oberschleißheim wird das Sonnwendfeier am Samstag zum 32. Mal entfacht. Der Skiclub Schleissheim e.V. veranstaltet hinter dem Schloß Schleißheim das Fest. In Freising geht es um 21:30 Uhr los, wenn es langsam zu dämmern beginnt. Ein Markt begleitet das Fest das ganze Wochenende über. Am 1.7. zieht Perlach nach: Erst dann flackert das Sonnwendfeuer der Freiwilligen Feuerwehr.

Da der 21.6. in diesem Jahr auf einen Mittwoch fällt, wurden einige Johannisfeuer, wie etwa in Trudering, bereits am Wochenende zuvor entzündet.

Besonderer Flair in den Voralpen

Mit den Sonnwendfeuern wird im Alpenraum schon seit Jahrhunderten der Sommer begrüßt. In den bayerischen Voralpen gibt es die imposantesten Anblicke. Die Grainauer legen wert auf die Tradition und entfachen ihr Sonnwendfeuer am Vorabend des Johannistags.

Am Brauneck im Isarwinkel wird der Sommer am 24. Juni mit einem Johannifeuer begrüßt. Dafür fährt die Bergbahn bis 24 Uhr. Am Wank oberhalb von Garmisch-Partenkirchen fährt die Bahn für das dortige Feuer bis 23 Uhr.

Auf der Wackersberger Alm begleitet das Feuer den Tölzer Blomberglauf am Samstag. Mit der Blombergbahn kommen Besucher bis 18:30 Uhr hinauf und von 21 bis 23 Uhr hinab (mit Startnummer ist die Fahrt kostenlos).

In Rottach-Egern wird das Johannifeier am Samstag 22 Uhr auf dem Wallberg entfacht, bei Einbruch der Dunkelheit. Bergfahrt ist mit der Wallbergbahn bis 22 Uhr möglich, Talfahrt bis 1 Uhr. Das Johannisfeuer auf dem Leonhardstein entzündet der Trachtenverein.

