Sombrero, Stiefel und... Channing Tatum: In diesem gewagten Outfit eroberte er Gattin Jenna

Kennengelernt hatte sich das Paar - so viel war bereits zuvor bekannt - am Set der Tanzfilm-Reihe "Step Up" . Allerdings schien der Weg zur großen Liebe zunächst steinig, wie Dewan-Tatum erzählte: "Er hat diese ganze Nummer abgezogen mit 'ich will nicht in einer Beziehung sein'. Also habe ich gesagt, 'schau, wenn du andere Leute daten und frei sein willst, ist das okay - aber dann werde ich sicher nicht mit dir rumhängen und Filme gucken. Ich will nämlich mit dir in einer Beziehung sein."