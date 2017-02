Überlebender geht es schlecht Horror-Tat in Königsdorf: War es Raubmord?

Am zweiten Tag nach Bekanntwerden des Gewaltverbrechens waren noch immer Beamte der Spurensicherung in dem Einfamilienhaus damit beschäftigt, jedes auch noch so kleine Beweismittel zu finden. "Sie gehen Zimmer für Zimmer durch", sagte Polizeisprecher Jürgen Thalmeier am Montag. "Die sind noch lange nicht fertig." Erst danach gingen die eigentlichen Ermittler am Tatort ans Werk.