Sohn von Schumi wird volljährig Mick Schumacher: "Ich möchte Weltmeister werden"

Köln - Ein grüner Helm, der eigentlich gelb ist, die Startnummer 25 auf dem Auto, den Führerschein in der Tasche: Mick Schumacher ist bereit. Bereit für seine erste Saison in der Formel 3, bereit aber auch für den Alltag im Straßenverkehr. Am 22. März wird der Sohn eines weltberühmten Vaters 18, und in der von Mercedes gegründeten "Fahrschule Furious" lässt er den geneigten Betrachter in Video-Clips an seinen Erlebnissen als Fahrschüler teilhaben.