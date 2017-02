Sogar die Polizei ist zufrieden Demos gegen die Siko so "friedlich wie nie"

Etwa 1500 Demonstranten sind dem Aufruf des Aktionsbündnisses gegen die Nato-„Sicherheitskonferenz“ gefolgt. Sie wollen den Tagungsort „umzingeln“. Doch nun warten sie auf einen „Bus aus Nürnberg“, der angeblich von der Polizei aufgehalten worden ist. Es ist der einzige Zwischenfall.

Touristen bestaunen die Demonstranten

Rund um die Siko sind 4000 Polizisten im Einsatz. Allein 600 begleiten den Demo-Zug – rein rechnerisch kommt ein Beamter auf drei Versammlungsteilnehmer.

Die Polizisten haben wenig zu tun. Nur in den Fünf Höfen kommt es zu einer Rangelei. 20 bis 30 Demonstranten sind zu spät gekommen. Die jungen Leute wollen abkürzen – ausgerechnet über den Promenadeplatz, das „Sperrgebiet“.

Die Polizisten wollen die Ausweise sehen, die Demonstranten wollen sich nicht kontrollieren lassen. Sie haken einander unter. Schließlich werden sie einzeln abgeführt zur Personalienfeststellung. Einer wird festgenommen. Die Polizei hat ihn schon gesucht, er soll im Herbst bei einer anderen Demo Steine geworfen haben.

Schließlich setzt sich der Zug wieder in Bewegung. An der Spitze heulen 15 Motorräder auf. Sie nennen sich „Motorista Antifascista – Kuhle Wampe“. Wir sind der einzige linke Motorradclub Europas“, erklärt ein grauhaariger Mann mit roter Fahne einem verwunderten Passanten.

Der Maximiliansplatz ist für Autos komplett gesperrt. Eine türkische Delegation in gepanzerten schwarzen Limousinen, muss am Club „Pacha“ einen Zwangsstopp einlegen. Die Männer schauen irritiert.

Bilder aus München: Abgedunkelte Limousinen, Polizei, Absperrungen - Siko überall

Die Demonstranten ziehen zum Platz der Opfer des Nationalsozialismus. Viele Ältere sind darunter, aber auch junge Eltern mit Kleinkindern und ein paar Flüchtlinge. Etwa 200 Teilnehmer rechnet die Polizei dem „schwarzen Block“ zu, gewaltbereiten Linksextremen.

Am Odeonsplatz biegen die Demonstranten in die Residenzstraße. Die Altstadt ist voll. Erstaunt bleiben Touristen mit riesigen Einkaufstüten von Prada und Louis Vuitton stehen. Verkäufer stehen an den Ladentüren.

Ein paar Konfettikanonen werden abgeschossen, auch Seitentransparente werden vereinzelt miteinander verknotet. Alles verboten, doch die Polizei greift nicht ein. „Wir haben Augenmaß walten lassen“, sagt Polizeipressesprecher da Gloria Martins.

Am Marienplatz versammeln sich die Teilnehmer zur Schlusskundgebung. Fast 2000 Siko-Gegner sind es jetzt. Nicht die erwarteten 4000, aber immerhin. Die Polizei ist hochzufrieden. „Es war so friedlich wie nie“, bilanziert da Gloria Martins.

Während die Redner, darunter der Theologe Eugen Drewermann und die Kabarettistin Lisa Fitz, sprechen, herrscht in den Geschäften reger Betrieb. In diesem Jahr hat die Siko mit ihrem ganzen Drumherum offensichtlich keine abschreckende Wirkung auf Einkaufsbummler. Eine Geschäftsfrau: „Heute war’s fast so voll wie vor Weihnachten.“