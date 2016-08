Ganz nach dem Motto "Die Geister, die ich rief" kämpft Ken Duken (37, "Conni & Co.") als Softwareentwickler David Bogmann im Stuttgarter "Tatort: HAL" am Ende gegen sein eigenes Programm. Privat hat der Schauspieler dagegen eher wenig Talent, wenn es um Computer geht, wie er jetzt im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten hat. Dabei erklärt er auch, wieso er eine feste Rolle als "Tatort"-Ermittler ablehnen würde und was er an Til Schweiger besonders schätzt.