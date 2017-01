Sofortige Entwertung Die Tücken des MVG-Handytickets

Einen Anlass, den Entwertungs-Automatismus zu ändern, sieht man derzeit bei der MVG nicht. Stattdessen beruft man sich auf den Erfolg des Tickets seit seiner Einführung 2015: "Die Streifenkarte gehört zu den beliebtesten Online-Tickets, die über unsere App erworben werden können", so der MVG-Sprecher.

Lesen Sie hier: Preissprünge bei VHS-Kursen - AZ hat nachgefragt

Auch bei der Aktion Münchner Fahrgäste sieht man das Problem der Sofortentwertung als nicht gravierend an, da "eine elektronische Streifenkarte jederzeit und überall nachbestellt werden kann gegenüber normalen Streifenkarten, die nur an bestimmten Punkten gekauft werden können", so Stefan Hofmeir vom Verband.

Obwohl die Aktion Münchner Fahrgäste die Einführung der mobilen Streifenkarte begrüßt hat, weist der Verband auch auf die Nachteile dieses Vertriebsweges hin: "E-Tickets haben generell ja auch noch weitere Einschränkungen."

"So kann man eine klassische Streifenkarte zum Beispiel in der Familie weitergeben, während die elektronische Variante fest mit dem ursprünglichen Käufer verbunden bleibt", so Hofmeir. Er rät, wo möglich, zum weiteren Kauf der Papiervariante.

Peter Plenk jedenfalls will trotz der Startschwierigkeiten auch zukünftig auf das Handyticket zugreifen: "Jetzt weiß ich ja, wie es geht."