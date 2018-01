So wird die neue Staffel Heidi Klum über GNTM: "Früher gab es schon mal mehr Gemotze"

"Germany's next Topmodel 2018" startet am 8. Februar in eine neue Runde. Der Dreh zur 13. Staffel der ProSieben-Castingshow läuft in der Dominikanischen Republik. "Model-Mama" Heidi Klum (44) hat die neuen Kandidatinnen bereits in Augenschein genommen. Sie erkenne meistens sehr schnell, sagte die 44-Jährige der Zeitschrift "Gala", wer die Favoriten sein werden: "Beim ersten Fotoshooting sehe ich schon, wer ein Naturtalent ist."