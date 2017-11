So viel fordert die Klägerin Es wird ernst: Erste Zivilklage gegen Harvey Weinstein eingereicht

Dutzende Frauen gehen seit Oktober mit ihren schlimmen Geschichten über Harvey Weinstein (65) an die Öffentlichkeit. Jetzt wurde in London die erste Zivilklage gegen den einstigen Filmmogul eingereicht. Eine Frau, die anonym bleiben möchte, behauptet, sexuell belästigt worden zu sein, wie "The Hollywood Reporter" berichtet. Im Raum stehen mehrere Punkte, die die Klägerin dem 65-Jährigen anlastet, darunter Körperverletzung, Folgeschäden und entstandene Kosten. (Dieses Buch von Hans Heckel ermöglicht ein Grundverständnis im Bereich Recht - hier können Sie es bestellen)