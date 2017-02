München - Viola Kraus (26) ist die amtierende Miss München und möchte ihre große Liebe via TV-Show finden. Ihre Beweggründe hat sie der AZ in einem ehrlichen Interview verraten. Viola ist seit zwei Jahren Single und an einer ernsthaften Beziehung interessiert. Selbstbewusst sagt sie der AZ: "Ein Mann ohne Lebenserfahrung ist nichts für mich." Die Friseurmeisterin ist außerdem Model: Durch ihre Miss-Titel ist ihr Selbstdarstellung nicht fremd und sie findet Gefallen daran. Mit Schlagzeilen und Ruhm kennt sie sich also schon bestens aus.