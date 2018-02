So tickt die Britin wirklich Wie gut kennen Sie Jojo Moyes? Fünf Fakten über die Bestseller-Autorin

3. Mit Luxus hat die Schriftstellerin nichts am Hut

Trotz ihres durchschlagenden Erfolges ist Moyes auf dem Teppich geblieben. Luxus, Designer-Waren und teure Schmuckstücke - damit kann die Britin nichts anfangen. Stattdessen lebt sie mit ihrem Mann und ihren gemeinsamen drei Kindern auf einem abgelegenen, über 500 Jahre alten Bauernhof in Essex. Wie sie der Bild am Sonntag einmal verriet, halte sie nicht viel von einem verschwenderischen Lebensstil. Von ihrem mehr als großzügigen Verdienst aus dem Jahr 2013 gönnte sich die Autorin daher lediglich einen Massagestuhl für ihr heimisches Farm-Office.

4. In ihrer Heimat ist sie eine Unbekannte

"Ein ganzes halbes Jahr" von Jojo Moyes wurde nicht nur in sage und schreibe 35 Sprachen übersetzt, das Buch wurde auch erfolgreich in Hollywood verfilmt. Vor diesem eindrucksvollen Hintergrund ist es nur schwer zu glauben, dass die Schriftstellerin in ihrer Heimat Großbritannien eine eher Unbekannte ist. Sie selbst sagt, dass sich dort niemand für sie interessiere. Ganz anders sieht es hierzulande aus: Von weltweit zehn Millionen Exemplaren der Folge-Romane "Eine Handvoll Worte" und "Weit weg und ganz nah" wurden allein vier Millionen in Deutschland verkauft.

5. Moyes ist häufiger in Paris anzutreffen

Obwohl die Bestseller-Autorin das Schreiben nicht als Mittelpunkt ihres Lebens ansieht (an erster Stelle sei sie Ehefrau und Mutter), nimmt sie sich regelmäßig Zeit für intensive Schreibphasen. In diesen verschlägt es die Britin nach Paris, wo sie und ihr Mann gemeinsam mit einem befreundeten Ehepaar ein kleines Appartement besitzen. Lediglich mit einem Bett und einem Tisch ausgestattet dient ihr die Wohnung als Rückzugsort. Internet und Telefon gibt es nicht. In einem Interview mit der Frankfurter Rundschau bezeichnete Moyes das Appartement zwar als "Loch", dennoch verspüre sie dort so etwas wie Freiheit: "Hier bin ich einfach nur ich selber."