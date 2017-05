So teuer kommt die Trennung Scheidungsverhandlungen beim BVB: Tuchel vor dem Aus

Das spricht für Favre als neuen BVB-Coach

Als erster Kandidat auf seine Nachfolge gilt Favre. Medienberichte über bereits geführte Gespräche mit den Dortmundern wollte der einstige Hertha- und Gladbach-Coach, der in Nizza bis 2019 unter Vertrag steht, allerdings nicht bestätigen. Sein gutes Verhältnis zu Reus und zum künftigen Dortmunder Mahmoud Dahoud, die von Favre in jungen Jahren geformt wurden, gelten als Indizien für seinen Wechsel von der Côte d’Azur ins Ruhrgebiet. Seine Wertschätzung für den BVB brachte Favre schon Mitte April in einem Interview des "Tagesspiegels" zum Ausdruck: "Eine sehr gute Mannschaft. Ousmane Dembélé hat eine sensationelle erste Bundesligasaison gespielt. Auch an meinem früheren Gladbacher Schüler Mo Dahoud werden sie in der nächsten Saison viel Freude haben."

Marco Reus fällt mehrere Monate aus

Auf den ebenfalls sehr geschätzten Reus müsste Favre im Falle einer Unterschrift jedoch zum Amtsantritt zunächst verzichten. Wie der BVB am Montag mitteilte, hat der Nationalstürmer im Pokalfinale gegen Frankfurt einen Teilriss des hinteren Kreuzbandes im rechten Knie erlitten und wird deshalb mehrere Monate fehlen.

