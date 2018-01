So steht es um die Katze Darum musste Daniela Katzenberger ins Krankenhaus

"Schwangerschaftsübelkeit?"

Alleine bei Facebook gingen in den vergangenen Stunden hunderte Kommentare ein, in denen Katzenbergers Fans spekulieren, was passiert sein könnte. Eine Userin fragte frech mit einem zwinkernden Smiley: "Schwangerschaftsübelkeit?" Viele andere wollten ihrer Katze aber nur eine gute Besserung wünschen, was die TV-Blondine auch zu schätzen weiß. "Vielen lieben Dank für die Genesungswünsche - es tut total gut zu wissen, dass so viele liebe Menschen an einen denken", bedankt sie sich in ihrem Statement.