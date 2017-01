So schaffst du deine guten Vorsätze 2017 Mehr Sport! - FITrate - die Yoga-, Fitness- und Sport-Flatrate

FITrate ist eine Flatrate für das größte Sportangebot der Stadt. So wie im "All you can eat"-Restaurant bekommst du bei FITrate mit nur einer Karte so viele Sport und Wellness wie du willst. Und zwar jederzeit bei über 160 Partnern in allen Münchner Stadtteilen und auch außerhalb der Stadt. Sportangebote von FITrate gibt es unter anderem in Starnberg, Unterhaching, Taufkirchen, Erding, Heimstetten, Germering und Gröbenzell. Das Angebot reicht von CrossFit, Fitness und EMS über Yoga, Pilates und Tanzen bis hin zu Bouldern, Schwimmen, Badminton, Golf und Skifahren. Sogar Pole Dance Kurse sind mit dabei.