"So! Muncu!" geht in eine neue Runde Serdar Somuncu: Der Satiriker bleibt bei n-tv

Satiriker Serdar Somuncu (48, "Der Antitürke" ) wird vorerst weitermachen. Nachdem der Sender n-tv die Folge "Alternativlos schmutzig - wie hart wird der Wahlkampf" seiner Show "So! Muncu!" wegen fehlender "Qualitätsansprüche" kurzfristig aus dem Programm genommen hatte, steht nun fest: Am 21. März geht die Talkshow um 23:10 Uhr in eine neue Runde. Geplant sind zunächst vier Sendungen bis Serdar Somuncu im Juli als Kanzlerkandidat der Partei Die Partei in die heiße Phase des Wahlkampfs startet.