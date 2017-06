So liefen die Beratungen Bill Cosby: Darum konnten sich die Geschworenen nicht einigen

Der Missbrauchsprozess gegen Bill Cosby (79) führte zu keinem Ergebnis. Nun hat ein Geschworener in einem Interview mit dem US-Sender ABC News anonym verraten, dass zehn der zwölf Geschworenen Cosby in zwei Anklagepunkten für schuldig hielten. Sie glaubten, der frühere Comedy-Star habe die Klägerin Andrea Constand (44) sexuell missbraucht und unter Drogen gesetzt. Im dritten Anklagepunkt, in dem es darum ging, zu beweisen, ob Constand während des vermeintlichen Missbrauchs bewusstlos war, stimmten elf Geschworene für einen Freispruch Cosbys. (Die komplette "Cosby Show" bekommen Sie hier in einer DVD-Box)