Gespräche seien alternativlos Merkel und Putin wollen Ukraine-Friedensprozess stärken

Kanzlerin Merkel und der russische Präsident Putin werben trotz Rückschlägen im Ukrainekonflikt für eine Stärkung des Friedensprozesses und eine enge Zusammenarbeit. "Es fehlt an der Umsetzung und nicht an Abkommen", sagte Merkel bei einem Treffen mit Putin in Sotschi.