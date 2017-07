Denn im Gegensatz zu Peter C., der die Frau zum Prozessauftakt am Montag als aktiveren Part darstellt, glauben die Ankläger nicht an einvernehmlichen Oral-Sex, wie ihn der Angeklagte im Gerichtssaal schildert. Die Frau habe sich gewehrt als sie von dem Mann vor einem kleinen Holzhaus auf dem Gelände des Lokals bedrängt wurde. Peter C. soll die Studentin unterm Dirndl angefasst haben und sei dabei auch mit dem Finger in sie eingedrungen. Den Oralsex, zu dem er sie zwingen wollte, habe sie nur verhindern können, indem sie den Kopf wegdrehte.