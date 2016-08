Die Zubereitung

Im Gegensatz zu gewöhnlichem Filterkaffee wird für die Herstellung des Cold Brew Coffee kein heißes, sondern kaltes Wasser verwendet wird. Außerdem darf der Kaffee für diese Methode nicht zu fein gemahlen sein, sondern eher einen groben Mahlgrad haben. Und so geht's: Geben Sie den frischgemahlenen Kaffee in ein weithalsiges Gefäß (oder gleich in eine French Press) und gießen Sie das kalte Wasser dazu. Auf 250 g Kaffee kommt ein Liter Wasser. Dann die Mischung umrühren und mit Frischhaltefolie abgedeckt bei Zimmertemperatur für zwölf Stunden ziehen lassen. Im Anschluss wird das Ganze gefiltert, beispielsweise mit Hilfe eines feinen Siebs, eines Papierfilters oder eines Baumwolltuchs. Fertig ist das Kaffeekonzentrat! Im Kühlschrank hält das Getränk luftdicht verschlossen etwa zwei bis drei Wochen.