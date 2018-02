So lecker! Die besten Snacks zum Super Bowl

Avocado-Pommes

So leicht lässt sich die beliebte Avocado in eine leckere Pommes verwandeln: Mittelreife Avocados in ca. 1 cm dicke Streifen schneiden. Diese Streifen erst in Mehl wälzen, dann in verquirltes Ei tunken. Für die Panade Paniermehl oder Panko mit Gewürzen (Salz, Pfeffer, Chili und Knoblauch) mischen. Die Avocadostreifen dann in der Panade wenden, bis keine grüne Stelle mehr sichtbar ist. Anschließend im Ofen für sechs bis acht Minuten pro Seite bei 180 Grad rösten - fertig! Mit Chipotle-Sauce schmecken die Sticks besonders gut. Netter Nebeneffekt: Die Avocado-Pommes haben nur halb so viele Kalorien wie die herkömmliche Variante.

Mac-and-Cheese-Bällchen

Wer in der Super-Bowl-Nacht auf Clean Eating und Co. verzichten möchte, der wird über diese Rezeptidee ganz besonders erfreut sein. Denn statt Avocado lassen sich auch ganz einfach die berühmten "Mac and Cheese", also Makkaroni und Käse, panieren und zu Fingerfood machen: Die Mac and Cheese wie gewohnt zubereiten. Dann entweder mit den Händen kleine Kugeln formen oder die Nudeln in der Käsesauce abkühlen lassen und mit einem Eisportionierer Bällchen abteilen. Diese dann erst in verquirltem Ei, dann in gewürztem Paniermehl oder - wer Kalorienbomben mag - in zerkleinerten Chips wälzen. Danach müssen sie nur noch goldbraun frittiert werden, damit der Käse später verläuft.

Würstchen im Schlafrock

Diese eingehüllten Würstchen werden auch liebevoll "Pigs in Blankets" genannt. Und die "Schweinchen in Decken" sind ganz besonders schnell gemacht: Dazu einfach Wiener Würstchen in mundgerechte Stücke schneiden, fertigen Blätterteig aus dem Kühlregal in entsprechend breite Streifen schneiden und mit Ketchup und Senf bestreichen. Die Wurststücke darin einrollen. Nach 15 bis 20 Minuten bei 180 Grad im Backofen sind die Wurstsnacks fertig. Jetzt kann der Super Bowl kommen!