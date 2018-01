So klappt das Abnehmen bestimmt Die vier wichtigsten Diäten im Überblick

Detox-Diät

Bei der Detox-Diät soll der Körper in erster Linie entgiftet und entschlackt werden. In einer Kur wird sich auf gewisse Lebensmittel konzentriert, die den Körper reinigen und durch die Nahrung aufgenommenen Schadstoffe ausspülen. Auf feste Nahrung wird - zumindest am Anfang der Kur - fast komplett verzichtet, was für viele eine große Herausforderung ist. Auch für den Körper ist die Entgiftungskur eine große Umstellung. An den ersten Tagen fühlt man sich oft schlapp. Ab dem dritten Tag kehrt die Energie zurück, man fühlt sich frisch. Prädestinierte Lebensmittel für die Detox-Diät sind grüner Tee, Kohl, Zitrusfrüchte oder Knoblauch und Ingwer.

Paleo-Diät

"Zurück in die Steinzeit" - das ist das Konzept der Paleo-Ernährung. Es wird sich nur von Lebensmitteln ernährt, die vermutlich schon in der Altsteinzeit verfügbar waren. Die No-Go-Liste ist also gar nicht so groß wie vielleicht angenommen. Bei Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst, Eiern und natürlich Nüssen oder Pilzen darf geschlemmt werden. Verzichten muss man allerdings auf Milch und Milchprodukte sowie Getreideprodukte. Auch bereits verarbeitete Produkte sind tabu, außerdem Zucker und natürlich Alkohol. Der Gewichtsverlust ist bei Paleo nur ein netter Nebeneffekt von gesunder Ernährung.