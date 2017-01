So heißt der Kleine Geri Horner: Ist ihr Baby nach George Michael benannt?

Am Samstag hat Ex-Spice-Girl Geri Horner (44) einen Jungen zur Welt gebracht. Wie die Sängerin auf Instagram verkündete, heißt der Kleine Montague George Hector Horner. Hat sie den zweiten Vornamen in Erinnerung an ihren verstorbenen Freund George Michael (1963-2016) gewählt? Das behauptet zumindest "The Mirror": Da ist unter Berufung auf einen Insider zu lesen, dass die 44-Jährige wollte, dass George ein Teil von "Montys Leben" wird - und habe deshalb angeblich beschlossen, ihren Sohn nach dem ehemaligen "Wham!"-Star zu benennen. George Michael war Ende Dezember gestorben. Geri Horner soll mit ihm über Jahre eng befreundet gewesen sein.