So geht ihr Leben weiter Witziger Abschied bei Jimmy Fallon: Michelle Obama sagt "Goodbye"

Michelle Obama (52) wird wohl als eine der coolsten First Ladys, die Amerika je hatte, in die Geschichte eingehen. Zeitgleich mit einer Pressekonferenz von Donald Trump (70) besuchte Barack Obamas Ehefrau den Talkmaster Jimmy Fallon (42) in dessen "The Tonight Show" und rief durch ihre witzige und lockere Art beim Publikum Begeisterungsstürme und den einen oder anderen Lachanfall hervor.