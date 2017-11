So geht es mit dem Boss weiter 1860-Ende noch in diesem Jahr: Der Fauser-Fahrplan

Fausers Vertragsende

Die SZ berichtete davon, dass am Ende dieses Jahres Schluss ist. Und die Anzeichen verdichten sich. Der Geschäftsführer der Sechzger verneinte entsprechende Fragen in den vergangenen Wochen nicht, verwies einzig darauf, dass er eigentlich einen anderen Job habe. Und der sei eben in Stuttgart.