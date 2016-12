So geht es in Staffel 8 weiter "Vampire Diaries"-Staffelfinale: Sind Damon und Enzo noch zu retten?

Stefan und Caroline

Für Stefan (Paul Wesley) und Caroline (Candice King) läuft es zu Beginn der Staffel prächtig - zumindest in Liebesdingen. Sie wagen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung und Caroline kann sich zudem über ein funkelndes neues Accessoire freuen. Bereits seit Monaten kursiert der Hashtag "#junewedding" durch die sozialen Netzwerke. Doch ob es eine Hochzeit geben wird, steht in den Sternen. Stefan bringt einmal mehr ein großes Opfer, das ihn nicht nur seine Liebe zu Caroline, sondern sogar sein eigenes Leben kosten kann...

Alaric und Matt

Alaric (Matthew Davis) hat alle Hände voll zu tun. Er ist Papa zweier niedlicher Töchter, versucht diese gemeinsam mit seiner Ex-Verlobten Caroline aufzuziehen und will mehr über das Monster in Erfahrung bringen, das Damon und Enzo verschleppt hat. Von seiner Bruderschaft mit Damon ist jedoch nicht mehr viel übrig - schon gar nicht als seinen Kindern nach dem Leben getrachtet wird. Könnte er seinem einstigen besten Freund wirklich einen Pfahl durchs Herz jagen? Der abtrünnige Matt (Zach Roerig) taucht in Staffel acht doch wieder auf - und hat eine überraschende Begleitung an seiner Seite!

Kehrt Nina Dobrev zurück?

Im siebten Staffelfinale war Nina Dobrevs Stimme bereits zu hören. Doch wird sie in den letzten Folgen von Staffel acht noch einmal als Elena Gilbert zu sehen sein? Dank etlicher Rückblenden ist sie mehr als präsent in den ersten sieben Folgen. Lediglich neun kommen noch, denn es ist eine verkürzte finale Runde. Showrunnerin Julie Plec sagte im Oktober zu "ET Online": "Ich weiß, dass sie zu 100 Prozent dabei sein will. Und ich will sie natürlich auch zu 100 Prozent dabei haben." Nun heißt es Daumen drücken, dass es klappt, die Zeitpläne zu koordinieren. Denn ein Serienfinale ohne Elena Gilbert dürfte den wenigstens Fans gefallen...