So geht es ihrem kleinen Sohn Michael Bublés Frau spricht über das Krebsdrama

Es ist der wohl schlimmste Albtraum aller Eltern, Michael Bublé (41, "To Be Loved" ) und seine Frau Luisana Lopilato (30) mussten ihn erleben: Bei ihrem kleinen Sohn Noah (3) wurde im November 2016 Krebs diagnostiziert. Nun sprach die argentinische Schauspielerin erstmals ganz ausführlich über die schweren letzten Monate - und wie diese Zeit die Familie noch näher zusammenbrachte. (hier können Sie Michael Bublés Album "Nobody But Me" bestellen)