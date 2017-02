So geht es Heinz Horrmann heute Hört auch Reiner Calmund bei "Grill den Henssler" auf?

Fit und gut drauf: Heinz Horrmann bei "Movie meets Media" Foto:imago/APP-Photo

Heinz Horrmann selbst schließt ein Comeback in der Koch-Show auf jeden Fall aus. Der Wahl-Berliner schmiedet andere Pläne. "Am 24. Februar hebt mein Flieger ab. Dann gehe ich wieder für drei Monate in mein anderes Zuhause in Naples, Florida." Die Vorfreude auf "Golf, Tennis, Rennen, Spaß haben" ist ihm deutlich anzumerken. Doch zuerst drehe er in Amerika einen Film: "'Die Geschichte der Gourmandise - von Auguste Escoffier bis heute' - ein Vierteiler".

Aber auch privat ist er offenbar weiterhin ein echter Feinschmecker. Denn auf die Frage, worauf er bei seiner eigenen Ernährung achte, scherzte Horrmann: "Nur darauf, dass ich genügend schwarze Trüffel und alte Bordeaux habe."