So geht er Paparazzi aus dem Weg Keanu Reeves wird nicht mehr auf Promi-Partys eingeladen

"Diskretion und unauffälliges Verhalten"

Doch natürlich ist das gewollt, wie der Schauspieler nun in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" verraten hat. "Ich halte mich seit Jahren von Promi-Partys und Events fern", sagte Reeves. Deswegen würde er mittlerweile überhaupt nicht mehr eingeladen. Für ihn sei der beste Ort des Rückzugs das Chateau Marmont gewesen, ein Hotel in Los Angeles, in dem er jahrelang in einer schwarz gestrichenen Suite gewohnt hatte, bevor er in der Nähe in ein Haus gezogen sei.