So feiert sie Valentinstag Heidi Klum: "Ich bin sehr romantisch"

Wie jedes Jahr nahm Entertainerin Heidi Klum (43) auch diesmal an der amfAR-Gala in New York teil. Über den roten Teppich lief ihr Freund, der Kunsthändler Vito Schnabel (30), zwar nicht mit ihr, präsent war er dennoch. Denn im kurzen Interview mit "etonline.com" zum Thema Valentinstag verriet die Wahl-Amerikanerin, was dieser Tag ihr bedeutet: "Ich bin sehr romantisch und altmodisch", so Klum. Ob sie wohl eine Überraschung für Vito hat? "Ja", sagte der TV-Star weiter, "aber wenn ich die jetzt verrate, wäre es keine Überraschung mehr".