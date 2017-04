So erlebte sie den Überfall Kim Kardashian: Tränenreiches Geständnis bei Ellen DeGeneres

In ihrer Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians" hat Kim Kardashian (36) bereits über den Überfall in Paris ausgepackt. Nun trat sie in der US-Talkshow von Ellen DeGeneres (59) vor die Kameras und offenbarte der Moderatorin und dem Publikum weitere Einblicke in ihre Gefühlswelt. Die Ehefrau von Rapper Kanye West (39) brach in Tränen aus, als sie sagte: "Ich weiß, das klingt verrückt, aber ich weiß, das sollte mir passieren!"