So erfindet sie sich neu Mirja du Mont: Ihr Jahr ohne Ex-Mann Sky

Und als Pooth für du Monts Geschmack zu viel in die dramatische Lebensgeschichte von Kelly plapperte, wies die von den Erzählungen der Sängerin sichtlich mitgenommene du Mont ihre Couchnachbarin deutlich in die Schranken: "Ich sage ganz ehrlich: Mich stört es ein bisschen, Verona, dass du so viel reinredest, wenn Patricia so emotionale Sachen sagt."

She's a wild one

In allen TV-Formaten, bei Galas, Events etc. demonstriert Mirja du Mont neben der starken Persönlichkeit vor allem zwei Dinge: Zu ihrem neuen, emanzipierten Leben gehört offenbar wirklich kein Mann - zumindest zeigt sie sich stets als Single in der Öffentlichkeit. Ebenfalls auffallend ist ihr fabelhaftes Aussehen, für das sie regelmäßig sogar Komplimente von der Konkurrenz bekommt, wie sich zuletzt am Sonntag wieder zeigte.

Bei "Shopping Queen des Jahres" war sie die prominente Begleitung einer Kandidatin. Und statt Seniorin Heidi aufgerüscht die Show zu stehlen, erschien du Mont leger in weißem T-Shirt und schwarzer Hose - eine gute Gelegenheit übrigens auch für die Kameras, eines ihrer großflächigen Tattoos einzufangen. Wild!

Und wie läuft es wirklich?

Ehrlich, wild, Red Carpet, Reality-Formate... Bei all dem ist Mirja du Mont aber auch Mutter. Aus der Ehe mit Sky du Mont stammen Tochter Tara (15) und Sohn Fayn (11). Und die beiden müssen wie viel andere Trennungskinder auch, nun mit der neuen Situation - ihre Mutter ist nicht mehr täglich zuhause -, den unterschiedlichen Haushalten und irgendwann vielleicht auch mit neuen Partnern klarkommen. Umgekehrt plagt getrennte Eltern oft ein schlechtes Gewissen...

Wie Mirja du Mont den Spagat zwischen Kindern, Karriere und selbstbestimmtem Leben meistert, davon erzählt sie am heutigen Dienstag in der letzten Ausgabe von "6 Mütter".