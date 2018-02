München - Früher suchten Fastende die Nähe zu Gott, übten Buße und Enthaltsamkeit. Heute entrümpeln Fastende Geist und Körper. Ein vorgezogener Frühjahrsputz sozusagen, der Freude bringen kann. "Wir leben in einer hektischen Zeit, in einer Überflussgesellschaft", sagt Sophie Schwab, Leiterin der Landesvertretung der Versicherung DAK in Bayern. "Beim Fasten nehmen wir uns Zeit und überdenken, was uns guttut und was wir brauchen."