"So bin ich nun mal" Ireland Baldwin wehrt sich gegen Kritik an ihrem Körper

"So bin ich nun mal. Ich werde mich nicht dafür kritisieren lassen, blass oder nicht spindeldürr zu sein", heißt es unter einem Foto, auf dem Baldwin in Unterwäsche posiert - vollkommen unretouchiert. In ihrem langen und emotionalen Kommentar erklärt sie außerdem, nichts an ihrem Körper ändern zu wollen, nur um anderen zu gefallen. Sie appelliert auch an ihre Follower, sich selbst zu akzeptieren: "Ihr solltet euren Körper mit der Würde und dem Respekt behandeln, den er verdient."