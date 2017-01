Smarte Helfer Hilfreiche Apps für Gesundheit und Fitness

Für mehr Muckis: Runtastic Six Pack

Die App für alle, die in diesem Sommer am Badestrand in bester Form auflaufen wollen! Die für iOS und Android kostenlose Trainings-App bietet zahlreiche Übungs-Videos, die Apple-User nicht nur auf dem iPhone oder iPad, sondern auch via Apple Watch oder Apple TV anschauen können. Die Videos mit den Bauchmuskelübungen gibt's wahlweise mit weiblichem oder männlichem Trainer-Avatar. Der User kann verschiedene Trainingslevel absolvieren, ein zehnwöchiger Trainingsplan ist inklusive. Mit Runtastic Six Pack kann der Sommer kommen! Ähnliche digitale Helfer von Runtastic gibt es auch für die Problemzonen Po und Beine.

Infos für Allergiker: Die Pollen-App

Hilfe bei Niesen und Schniefen: Gemeinsam mit dem Deutschen Wetterdienst bietet der Österreichische Pollenwarndienst eine Pollen-App an, die Betroffenen für die kommenden drei Tage eine Pollenwarnvorhersage für ihre Region anbietet. Die für iOS und Android gratis erhältliche App funktioniert für die Länder Österreich, Deutschland und Schweden. Allergiker können mit der App ein Pollentagebuch führen, dessen Einträge die Grundlage für eine individualisierte Belastungsvorhersage bilden. Die eingetragenen Beschwerden werden als Diagramme dargestellt, was für mehr Übersichtlichkeit über den Verlauf der Allergie sorgt. Zusätzlich gibt es detaillierte Informationen über die Blütezeiten allergener Pflanzen.