WAS SOLL DAS ALLES?

Das Coachella Valley Music and Arts Festival, kurz: Coachella (sprich: "Koatschälla“), fand erstmals 1999 in Indio im Coachella Valley in Kalifornien statt. Irgendwo im Wüsten-Nirgendwo eben, wo die Musik laut sein darf und es keinen Nachbarn gibt, der sich beschwert. 25.000 Besucher sahen damals The Chemical Brothers und Rage Against The Maschine. Im Jahr darauf wurde das Festival aus finanziellen Gründen abgesagt. Heute undenkbar. Die 200.000 Tickets sind schnell vergriffen und kosten rund 450 Euro, selbst die teuersten Hotels in Palm Springs sind seit Monaten ausgebucht. Aufgrund des XXL-Erfolgs findet das dreitägige Festival zwei Mal (am vergangenen und am kommenden Wochenende) statt. Letztes Jahr feierten Guns’N’Roses ihre Reunion, heuer heizen Radiohead und Lady Gaga ein. Coachella ist eine einzige verrückte Party.