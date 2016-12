Neureuther hatte gut drei Stunden zuvor ungewohnt frustriert auf seinen Einfädler reagiert und die Stöcke gegeneinander geschlagen. "Es ist bitter, dass das zum zweiten Mal hintereinander passiert. Das sollte nicht sein", kommentierte er den zweiten Ausfall nach dem in Val d'Isère elf Tage zuvor.

Hirscher und Kristoffersen in Reichweite

Im ersten Torlauf war er in Levi noch Dritter geworden. "Die Einfädler passieren im Slalom. Das sollte nicht vorkommen. Trotzdem denke ich, dass ich eine sehr gute Form habe im Slalom und muss das im Januar und Februar einfach umsetzen", sagte er mit Blick auf die vielen Klassiker und die WM in St. Moritz.

Für Neureuther ist die zweite Nullrunde im dritten Slalom des WM-Winters dennoch wohl auch gleichbedeutend mit dem Abschied jeglicher Hoffnungen auf ein Mitspracherecht um die Disziplin-Kugel. Der Lebenstraum war angesichts der formstarken Konkurrenz in diesem Jahr ohnehin nicht sonderlich realistisch. Nach drei von zehn geplanten Slaloms beträgt sein Rückstand auf die Spitze bereits 210 Punkte.

Dabei sind die beiden Kugel-Favoriten Hirscher und Kristoffersen grundsätzlich gar nicht außer Reichweite: "Die haben auch nichts besonderes gemacht heute. Es ist jeder schlagbar." Das will Neureuther am liebsten schon in Zagreb am 5. Januar beweisen.