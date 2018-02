Im Slalom ist die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin die große Favoritin. Was schauen Sie sich bei Ihr ab, ist Sie ein Vorbild?

Man schaut sich schon an, was die Schnellsten machen, wie sie sich positionieren während eines Laufs. Aber das Prinzip vom schnellen Skifahren kennen wir alle. Deshalb geht es darum, an sich selbst zu arbeiten, das Optimum zu finden. Und was das Vorbild angeht: Das ist eher mein Papa.

Ihr Vater Peter war ja auch zweimal bei Olympia dabei als Skirennläufer...

Genau. Und er hat schon gesagt, dass er froh ist, dass ich das jetzt erlebe. Er meinte, ich soll es genießen, alles aufsaugen. Meine Schwester (Katharina, Slalomfahrerin, d.Red.) war auch schon bei Olympia (2010 in Vancouver). Meine Familie ist eher mein Vorbild als ein anderer Sportler.

Hatten Sie bei der familiären Vorgeschichte denn überhaupt eine andere Möglichkeit, als Skirennläuferin zu werden?

Früher waren wir wirklich jedes Wochenende in den Bergen Ski fahren, aber eher zur Gaudi und nicht mit dem Ziel, das irgendwann mal beruflich zu machen. Die Eltern haben uns keinen Druck gemacht, wir sind da eher so reingerutscht. Ich habe verschiedene Sportarten ausprobiert als Kind und in der Jugend. Das Skifahren ist dann übriggeblieben.

Sie kommen ja aus Germering. Fühlen Sie sich eigentlich auch als Münchnerin?

Ich muss sagen, ich kenne mich in München nicht so gut aus. Und wenn ich die vielen Autos sehe, bin ich recht froh, wenn ich wieder aus München rauskomme. Ich bin selten daheim. Und wenn, dann eher in Germering, da besuche ich meine Family, Oma und Opa. Ich habe auch eine Wohnung in Garmisch. Für einen Wintersportler ist es schöner, wenn er die Natur in der Nähe hat.

Zum Abschluss: Was ist drin an Medaillen für das deutsche Alpin-Team? Vicky (Rebensburg, d.Red) war die letzten Rennen im Riesenslalom richtig stark. Die Speed-Jungs haben gute Chancen. Ich hoffe, dass ich im Teamwettbewerb starten darf. Da ist bestimmt einiges drin für uns.

