Michelle Hunzikers Tochter Aurora Ramazzotti präsentiert sich farbenfroh in einem pink-rosanen Sommerkleid.

Großer Auftritt für Aurora Ramazzotti, die Tochter von Moderatorin Michelle Hunziker und Italo-Sänger Eros Ramazzotti ("Più Bella Cosa" ): Die 19-Jährige kam in einem farbenfrohen, bodenlangen Sommerkleid zur Präsentation des Herbst-Programmes von Bezahlsender Sky in Mailand. Aurora hatte sichtlich Spaß auf dem roten Teppich, als sie den Rock ihres in lila Tönen gehaltenen Wickelkleides für die Fotografen fliegen ließ. Ein besonderer Eyecatcher des langärmeligen Ensembles war - neben den kleinen und großen floralen Prints - der tiefe Ausschnitt.