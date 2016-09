Podolski ist nominiert, weil er die "Hosen-Gate"-Debatte um Bundestrainer Joachim Löw bei der EM mit den Worten beendete: "In der Mannschaft ist das kein Thema. Ich denke 80 Prozent von euch und ich kraulen sich auch mal an den Eiern." Lahm hatte nach dem 2:2 von Bayern München bei Benfica Lissabon gesagt, man müsse "nicht immer das Salz in der Suppe suchen". Müllers Bonmot: "Es macht Spaß, uns zuzuschauen, auch wenn ich selbst nicht zugeschaut habe."