Modern, moderner, SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental! Das größte zusammenhängende Skigebiet Österreichs verwöhnt seine Besucher mit einer Rundumausstattung, die man in der Form in den Alpen nicht häufig finden dürfte. Allein die Talstation der 2015 eröffneten Hartkaiser-Bahn in Ellmau thront wie ein eben gelandetes Spaceshuttle am Fuße des Hartkaiser. Unter anderem ein Sportgeschäft, ein Restaurant mit Après-Ski-Bar und ein beheiztes Skidepot finden sich in dem riesigen Gebäude wieder. Das „IRRSINNIG GROSS“, wie es im Werbeslogan der SkiWelt heißt, begrüßt einen quasi gleich beim Aussteigen am Parkplatz.