In Schwabing hat er seine Wohnung, studiert an der Fachhochschule in Ismaning BWL. In seiner Freizeit zieht es ihn häufig in den Olympiapark – zum Entspannen oder Sporteln. Das tut Wellinger übrigens nicht nur auf Skisprung-Bretter: Seit einem Sardinien-Urlaub ist er passionierter Wellenreiter, in München surft er in den Sommermonaten ganz gerne auf der Eisbachwelle im Englischen Garten. Sein Lieblings-Fußballverein: der FC Bayern.