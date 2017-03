Skispringen Wellinger fliegt erneut aufs Podium - Kristallkugel für Kraft

Eisenbichler verpasst Podium knapp

In Abwesenheit von Frontmann Severin Freund, der nach einem Kreuzbandriss an seinem Comeback arbeitet, blühte auch Markus Eisenbichler so richtig auf. Der 25-Jährige krönte seine starke Saison mit Einzel-Bronze und Mixed-Gold bei der WM und stand dreimal auf dem Weltcup-Podium, das er beim Finale ganz knapp verpasste. Mit 243 Metern lag er als Vierter nur 0,7 Punkte hinter dem 44-jährigen Kasai, der mit 239 Metern zum 100. Mal in seiner Karriere die 200-Meter-Marke überflog.

Trösten konnte sich Eisenbichler mit dem deutschen Rekord, den er am Vortag mit 248 Metern in der Probe zum Teamwettbewerb aufgestellt hatte. Der Bayer verbesserte die alte Bestmarke von Freund und Wellinger um drei Meter. "Ich habe meinem Vater mal gesagt, dass ich den Rekord haben möchte. Für mich ist das schon etwas Besonderes und extrem wertvoll", sagte Eisenbichler.

Zwar verpassten die deutschen Ski-Adler am Samstag den ersten Teamsieg im Skifliegen seit 17 Jahren. Doch auch Rang zwei hinter Norwegen war Beleg für die Entwicklung der Mannschaft, die letztmals 2012 an gleicher Stätte auf dem Weltcup-Podium stand. "Es ist in dieser Saison einiges vorangegangen", lobte Schuster. Viel Zeit zum Feiern bleibt aber nicht. "Wir wollen die Zeit gut nutzen", kündigte der Coach mit Blick auf den Olympia-Winter an. "Die Entwicklung ist noch nicht zu Ende."

