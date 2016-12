Skispringen DSV-Adler Eisenbichler gewinnt Qualifikation zum Neujahrsspringen

Der 25-Jährige flog auf 138,0 m und weckte Hoffnungen auf den ersten deutschen Tagessieg auf der Olympiaschanze seit 15 Jahren. "Das war noch nicht so perfekt, da geht noch was. Ich hoffe, dass es morgen voll wird, dann werden wir sehen", sagte Eisenbichler. Der Bayer holte sich mit 141,8 Punkten die Prämie von 2000 Euro vor Oberstdorf-Sieger Stefan Kraft (139,9) und Manuel Fettner (138,4/beide Österreich). Eisenbichler, am Freitag in Oberstdorf noch auf Rang sechs, hatte zuvor schon im Training mit den Plätzen eins und drei seine Topform unter Beweis gestellt.