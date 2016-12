Skigebiete setzen auf Alternativen Kanonen und Wellness! Wer braucht da noch Schnee?

Auch Langläufer gewöhnen sich an die weißen Bänder

In Garmisch-Partenkirchen waren nach Weihnachten von knapp 48 Kilometern Piste nur 19 geöffnet, in Oberstdorf konnten die Skifahrer auf 18,5 von 34,5 Kilometern ihre Schwünge ziehen – auch mit Hilfe von Schneekanonen. Selbst Langläufer gewöhnen sich inzwischen daran, auf schmalen weißen Bändern in ansonsten grüner Landschaft ihre Runden zu ziehen. „Grundsätzlich warten wir alle auf Niederschläge, am besten als Schnee.“ Ohne Schneekanonen wäre vermutlich manche Piste noch gänzlich grün. „Die Beschneiungsanlagen helfen sicher, die Saison gut zu starten und das auszugleichen.“

Beim Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband ist man guter Dinge. Viele Wintergäste in Bayern seien nicht oder zumindest nicht nur auf Skifahren, Rodeln und Langlaufen aus, sagt Verbandssprecher Frank-Ulrich John. Sie gehen wandern, bummeln in aller Ruhe durch die Geschäfte oder genießen den Komfort eines Wellness-Hotels mit Sauna, Dampfbad und anderen Annehmlichkeiten. „Der sanfte Tourismus ist viel mehr im Kommen“, sagt John.

Noch stärker als Bayern hat sich Österreich gegen die Schneearmut gewappnet – zumal der Skitourismus für viele österreichische Urlaubsregionen das Kerngeschäft ist. Seit dem Jahr 2000 haben die Seilbahn-Betreiber der Alpenrepublik rund eine Milliarde Euro in Schneekanonen und die nötige technische Infrastruktur investiert. Ein schneearmer Winter vor zehn Jahren habe einen letzten Ruck gegeben, sagte der Sprecher des „Allianz Zukunft Winter“, Franz Schenner. Für diese Strategie sieht Schenner keine Alternative. „Der technische Schnee ist die Überlebensstrategie für den Wintertourismus.“ Ausschließlich auf das künstliche Weiß müssen die Wintersportgebiete aber ohnehin nicht setzen, denn in Teilen der Nordalpen ist Neuschnee gefallen. In anderen Regionen soll er nach Silvester für Natur-Weiß sorgen.