Skigebiete im Test AZ-Check: Das Sudelfeld - nicht nur für Familien

Schon eher die gediegenen, sauber präparierten Pisten. 32 Kilometer sind es insgesamt. 24 davon werden als „mittel“ ausgewiesen, fünf als „leicht“. Ist halt ein Familienskigebiet. Aber auch dort können sportliche Fahrer auf ihre Rechnung kommen – zumal an einem Werktag wie diesem, an dem nicht viel los ist. Da kann man jeden Schwung voll durchziehen, so richtig ins Carven kommen, das Tempo genießen. Das schlaucht dann doch ein bisserl. Ist ja ohnehin Zeit für den Einkehrschwung.

Hier oben gibt's noch das "Skiwasser"

„Geierwally“, „Berghotel“, „Sonnenalm“…. die Auswahl ist riesig. Ich entscheide mich für die „Speck-Alm“, vor der die besonders „Hitzigen“ im T-Shirt sonnen. Aus den Lautsprecherboxen tönt Rainhard Fendrichs „Macho, Macho“. Die Speisekarte ist ausgeklappt fast so groß wie das Sudelfeld. Sie reicht von der „Tourengeher-Suppe“ (mit Rindfleisch, Nudeln und Gemüse) bis zum Zwiebelrostbraten, vom „Kracherl“ bis zu auffallend viel Hochprozentigem. Die Preise sind absolut fair. Ein „Skiwasser“ (ja, so etwas gibt es noch) kostet 2,60 Euro, das Weißbier (0,5l) bekommt man für 3,40 Euro. Die günstigste Speise ist eine Backerbsensuppe (3,60 Euro), der Rostbraten kostet 15,90 Euro. Für die „Kloana“ steht die „Biene Maja“ (Schnitzel mit Pommes) für 6,50 Euro auf der Karte.

Hier geht's zu Teil 2: Spitzingsee - "kleiner Berg, volles Programm"

Nach dem nicht ganz bleifreien Weißbier und dem Leberkäs mit Ei und Kartoffelsalat geht’s wieder auf die Piste. Es gibt ja noch einiges zu entdecken. Die Abfahrten sind in einem guten Zustand, der Mix zwischen Natur- und Kunstschnee passt. Lediglich am Ende dieses Ausflugs schimmern da und dort auch Eisplatten und (ganz selten) Steine durch. Der Kitzlahner-Sessellift führt mich noch einmal hinauf auf über 1.563 Meter, den höchsten Punkt des Sudelfeld-Skigebiets. Nicht jede der 16 Liftanlagen ist der „Gipfel“, ist so modern wie die Waldkopfbahn aus dem Jahr 2014. Manche Aufstiegshilfen erinnern eher an die große Zeit von Christian und nicht von Felix Neureuther. Sie sind in die Jahre gekommen. Und es existieren noch auffallend viele Schlepplifte. Das ist an sich kein Problem, aber nicht an allen gibt es helfende Hände, die den weniger geübten Skifahrern den Einstieg erleichtern.

Während der letzten Auffahrt mit dem Waldkopflift fragt mein Sitznachbar mit Blick auf Sonne, Schnee und Pisten: "Was willst mehr?" - "Nix“, sage ich anerkennend und genieße die letzten Sonnenstrahlen und gleich die abschließenden Schwünge ins Tal. Das Sudelfeld, es ist nicht unbedingt ein Gebiet für die ganz Wilden, aber auch hier lässt sich sportlich skifahren, die Freeride-Strecken sorgen für Gaudi und Abwechslung, das gastronomische Angebot stimmt ebenso wie das Preis-Leistungs-Verhältnis mit einem Tagesskipass für 33 Euro. Seinem Anspruch, ein nahes Skigebiet für die Münchner Familien zu sein, wird das Sudelfeld gerecht.

AZ-Sternebewertung für das Skigebiet Sudelfeld: 4 von 5 Sternen

Entfernung von München: ca. 85 Kilometer

Anfahrtsdauer: ca. eine Stunde und 10 Minuten mit dem Auto, ca. 1 Stunde 45 Minuten mit Bahn und Bus.

Anreise: Mit dem Auto auf der Autobahn A8 Richtung Salzburg bis Ausfahrt Weyarn oder Irschenberg, auf der Landesstraße über Fischbachau und Bayrischzell zum Unteren Sudelfeld. 2.500 Parkplätze.

Kosten: Treibstoffkosten rund 15 Euro, Bahnfahrt pro Person 28,80 Euro oder Kombi-Tickets mit Tagesskipass für 48 Euro

Staugefahr: Am Wochenende auf der Landesstraße und auf der A8.

Tagesskipass: 33 Euro

Pistenkilometer: 32 km

Schneehöhen (26.01.2017: 80 cm (Tal) 85 cm (Berg)

Ausleihe: Im Servicezentrum an der Talstation der Waldkopf-6er-Sesselbahn, aber auch direkt im Bahnhof Bayrischzell.

Mit Kindern: Das Sudelfeld ist ein Familienskigebiet. In der Nähe der Talstation am Unteren Sudelfeld befindet sich das Snuki-Kinderland. Von Zwergerl-Unterricht bis „Elternlounge“. Das „Snuki“-Mobil (ein Skidoo mit Anhänger) bringt die Kleinen zurück zur Talstation.

Après-Ski-Level: Am Sudelfeld ist’s griabig, "Ballermann" findet andernorts statt.

Extra: Jeden Mittwoch zwischen 18 Uhr und 22 Uhr finden Skitourenabende statt.

Mehr Infos zum Skigebiet unter: http://www.sudelfeld.de