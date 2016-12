Skigebiet GAP Classic Tödlicher Skiunfall in Garmisch

Aufgrund der Geländebegebenheiten fahren die Pistenraupen in diesem Bereich teilweise an einem langen Zugseil. So wurde am gestrigen Mittwochabend gegen 19:45 Uhr der Polizei eine dreiköpfige Gruppe abfahrender Skitourengeher gemeldet, von denen zwei mit dem Stahlseil der Pistenraupe in Kontakt kamen und daraufhin stürzten.