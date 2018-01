Skifliegen am Kulm Mit 40 Jahren: Ahonen zurück im Skisprung-Weltcup

Bad Mitterndorf - Der fünfmalige Vierschanzentournee-Sieger Janne Ahonen kehrt zum Skifliegen in Bad Mitterndorf in den Weltcup zurück. Der 40-Jährige wird bei den Wettkämpfen in Österreich an diesem Wochenende als einziger Finne an den Start gehen, wie das finnische Skisprung-Team auf Facebook mitteilte.