Ski-WM in St. Moritz "Zu viel fürs Knie" - WM-Abfahrt ohne Anna Veith

Ein Grund für den Verzicht sei auch gewesen, "dass von unserem Team die besten, die Ladies, die richtig viel Abfahrtskilometer in den Beinen haben, für Österreich um die Medaillen kämpfen", teilte Veith mit. In der Abfahrt am Sonntag (12.00 Uhr/ZDF und Eurosport) gehen damit für Österreich Super-G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer, Christine Scheyer und Ramona Siebenhofer sowie voraussichtlich Stephanie Venier an den Start.