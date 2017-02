Kvitfjell - Kjetil Jansrud hat zum zweiten Mal in seiner Karriere die Kristallkugel im Super-G gewonnen. Im vorletzten Weltcup-Rennen in dieser Disziplin reichte Jansrud vor heimischem Publikum in Kvitfjell am Sonntag Rang sieben. Sein Teamkollege Aleksander Aamodt Kilde kann beim Finale den Rückstand in der Disziplinwertung nicht mehr aufholen. Kilde war nach 30 gestarteten Fahrern Vierter der Tageswertung.